» تجديد حبس 10 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة من تجار مخدرات

28 أبريل 2018 - 07:17 م

أمر قاضي المعارضات اليوم، السبت، بتجديد حبس 10 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، بشأن اتهامهم بتلقي رشاوى وشهريات مالية من تجار مخدرات وأصحاب دواليب الكيف بمنطقة الأميرية بالقاهرة، نظير تسهيل عملهم في توزيع المواد المخدرة وإبلاغهم بمواعيد الحملات والمداهمات الأمنية للإفلات من قبضة المباحث.

واجهت النيابة العامة أمناء الشرطة المحبوسين بتحريات مكافحة المخدرات حول حصولهم على مبالغ شهرية من تجار المخدرات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وتواصل النيابة فحص قائمة بأسماء أمناء الشرطة الواردة بالورقة التي عثر عليها بحوزة أحد تجار المخدرات.

وتبين أن منهم مسئول العهدة بالقسم، واعترف أمين الشرطة محمود.ح على 10 من زملائه أمناء الشرطة، وأوضح أن بعضهم وصلت رشوته في الأسبوع الواحد إلى 1500 جنيه.

تكشفت خيوط الواقعة لدى وزارة الداخلية خلال التحقيق فى قضية اتجار بالمخدرات، حيث استصدرت نيابة الأميرية قرارا بضبط وإحضار 8 من تجار المخدرات في ضوء تحريات أمنية أشارت إلى قيامهم بالإتجار في المخدرات.

وخلال تنفيذ قرار النيابة العامة، ألقى القبض على أحد المتهمين، وأثناء تفتيش مسكنه عثر على ورقة مدون بها قائمة بأسماء أمناء شرطة بقسم الأميرية وشهريات يتحصلون عليها من تجار مخدرات.



