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بعد 8 سنوات ..

بالصور.. إنهاء خصومة ثارية بين عائلتين بمركز سمالوط

قبلي وبحري

جلسة صلح بالمنيا
جلسة صلح بالمنيا

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أجهزة الأمن

محافظة المنيا

عائلات

مركز سمالوط

جلسة صلخح

  نجحت لجنة فض المنازعات  بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية بالمنيا فى انهاء خصومة ثارية بين عائلتى هوارة وحسانين بعد 8 سنوات   وذلك خلال جلسة صلح عرفية حضرها اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا واللواء سيد ابو ضيف  مساعد المدير للقطاع الشمال واللواء منتصر عويضة مدير البحث الجنائى

  والدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو   مجلس النواب وعدد من القيادات النفيذية والشعبية وكبار العائلات  بقرية دفش بمركز سمالوط

     حيث تم اتام  مراسم الصلح في الخصومة الثأرية والتى تعود احداثها الى سنة 2011 وكان محصلتها سقوط 3 قتلى من عائلتي الهوارة وحسانين بقرية دفش التابعه لمركز سمالوط

واليوم وبهد ما يقرب من ثماني سنوات على هذه الخصومة

حيث بدأت مراسم الصلح بايات من الذكر الحكيم ثم كلمة للشيخ هارون امين عام بيت العائلة بسمالوط وشمال المنيا قدم فيها التحية والشكر لكل من تدخل لانهاء هذه الخصومة وحتى إتمام مراسم الصلح، مؤكدا أن رحمة الله تتجلي في الإصلاح بين الناس ووأد الخصومة. وتحدث عن فضل العفو عند المقدرة وان ايثار الصلح على الخصومة مطلب شرعي يجب على الجميع أن يعمل من أجل تحقيقه .

ومن ثم تحدث القمص داود ناشد عن السلام المجتمعي بين الجميع وان السلام يتطلب لتحقيقه

تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق أمن الوطن ككل فتحقيق الأمن المجتمعي يعود بالخير ويحقق للوطن التقدم والرخاء .

و قال اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إن إتمام الصلح نعمة من الله لأنه يتبعه الأمن والرخاء، موجها الشكر للجنة المصالحات ولكبار رجال العائلات ونواب سمالوط وكذا كل الاجهزة والقيادات الامنيه بدائرة المركز على جهودهم من اجل اتمام هذا الصلح كما قدم الشكر للعائلتين لانهم قدموا الصلح على العداء والبغضاء، مؤكدا استمرار جهود مديرية الأمن في دعم ثقافة التسامح ونبذ العداوة بين العائلات للقضاء على فكر وثقافة الثأر من أجل تحقيق الأمن.

 




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