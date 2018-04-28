فيديو.. سماح أنور: اشتغلت هذه المهنة من أجل الفلوس

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الفنانة سماح أنور
الفنانة سماح أنور

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سماح أنور

الفلوس

قالت الفنانة سماح أنور، إنها اضطرت للعمل من البيت، في فترة من الفترات نظرًا لسوء أحوالها المادية، مشيرة إلى أنها تنتابها حالة من الخوف تجاه الزواج.

وكشفت "أنور"، خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة برنامجه "واحد من الناس" الذي يقدمه على شاشة "الحياة"، أنها اضطرت لعمل مشروع مطعم "أكل بيتي" من المنزل بسبب سوء حالتها المادية، لكن لم يكن أحد على علم بشخصيتها الحقيقية، حيث أنها كانت تقنعهم بأنها سيدة فرنسية تعيش في مصر.

واوضحت أنها استمرت لمدة عام عامل في هذا المشروع، لافتة إلى أنه كان من المرهق جدا أن تديره بمفردها، لكنها كانت تحاول إيجاد حلول لاستمرار الحياة.

وأضافت: "بخاف أتجوز، إتعودت أبقى لوحدي"، مبررة ذلك بأنها "ست بيت شاطرة" ولن تستطيع أن تهمل في واجباتها تجاه زوجها والتي من الممكن أن تتداخل مع طبيعة عملها كممثلة.


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