"داخلية غزة" تفجر مفاجأة حول منفذي تفجيرات موكب «الحمد الله»

28 أبريل 2018 - 08:45 م

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إلقاء القبض على الشخص الذي يقف وراء التفجيرات بالقرب من موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، والملقب بـ "أبو حمزة الأنصاري" وهو من "جهاز المخابرات" في رام الله.

وأشارت الوزارة إلى أن الداخلية ألقت القبض أيضا على شخص له علاقة بأبو حمزة الأنصاري وفي نفس اليوم تحفظ السلطات الإسرائيلية عليه.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم في مؤتمر صحفي اليوم السبت عن نتائج التحقيقات: "منفذي تفجير الحمد الله لديهم علم بموعد زيارته لغزة وكافة تفاصيلها. وقال إن التحقيقات أثبتت أن الأفراد الذين نفذوا استهداف موكب الحمد الله هم ذاتهم الذين نفذوا محاولة اغتيال أبو نعيم.. جماعات تكفيرية متشددة هي التي قامت وتعمل في إطار المنبر الإعلامي"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف "البزم": "مؤسس المنبر الجهاد ومديره هو شخص ملقب بأبو حمزة الأنصاري ومن خلاله يتم إدارة المجموعات وتبادل المعلومات. أبو حمزة الأنصاري هو أحمد فوزي سعيد صوافطة هو من الضفة الغربية ويعمل في جهاز المخابرات العامة".

كما كشفت داخلية غزة: أن "الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة وشخصيات بارزة في حركة حماس، شخصيات بارزة في جهاز المخابرات هي المحرك الأساسي لتلك العمليات التخريبية… المنفذون قاموا بتفجير موكب الحمد الله بعد مروره بمسافة آمنة، حيث زرعوا العبوات قبل وصول الوفد بثمانية أيام… ألقينا القبض على شادي زهد في غزة المرتبط بأبو حمزة الأنصاري".

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية على أن "الأشخاص الذين استهدفوا موكب الحمدالله وحاولوا اغتيال اللواء أبو نعيم يتبعون لجهة كان لها دور في أعمال تخريبية في غزة وسيناء تحت غطاء جماعات تكفيرية"، مستدركا أنها ": شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات برام الله هي المحرك لضرب الاستقرار الأمني في غزة".



