  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
الفنانة سماح أنور

فيديو.. سماح أنور: اشتغلت هذه المهنة من أجل الفلوس

الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم

"داخلية غزة" تفجر مفاجأة حول منفذي تفجيرات موكب «الحمد الله»

الإخوان في قفص الاتهام

100 عام للإسلاميين داخل السجون

شباب الإخوان (أرشيفية)

شباب الإخوان: الهلباوي عدى التسعين.. ومبادرته مرفوضة

أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

"أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر

البرلمان

رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

الدولار

الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

منير

«الإخوان» مستعدة لأي وساطة محايدة مع النظام

مطر التجمع

لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

كمال الهلباوي

دعوات لمحاكمة «الهلباوي» ردًا على مبادرته

وكيل الأزهر: قضية القدس حية لن تموت

آخر الأخبار

عباس شومان
عباس شومان

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وكيل الأزهر: لن نترك القدس محتلاً ومغتَصبًا

#

شيخ الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة مجلة نور «القدس عربية»

#

قضايا "الوعي والمسئولية" محور جلسات "نصرة القدس"

#

وكيل الأزهر : القدس عربية وعاصمة أبدية لفلسطين

الأزهر

عباس شومان

المهرجان الأول للفن والإبداع

اختتم مساء اليوم المهرجان الأول للفن والإبداع، الذي نظمه الأزهر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة فيه طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن "المهرجان قدم عدة رسائل هامة أولها، أن قضية القدس وفلسطين حية ولا تموت وأن الأزهر مستمر في تقديم فعاليات لنصرة قضية القدس وأبناء شعبها حتى تأخذ هذه القضية حلها العادل، والثانية أن الأزهر لا يعادي الفن والإبداع، ويلامس مشكلات المجتمع والناس، ويقول للعاملين في المجال الفني أننا يمكن أن نتناغم معكم وتتناغمون معنا حتى نرتقي بالذوق العام، ويمكن أن نعمل معًا وليس بيننا خلاف".

وأضاف: "الرسالة الثالثة هي التأكيد على أن الأزهر مواكب لعصره متمسك بتراثه وأصالته ولا يمكن أن ينفك عن دينه، وكتاب الله فيه الكثير من اللوحات الفنية التي تصف الأرض والجبال والسماء، وقد رأيتم الرسم والتصوير والأعمال اليدوية تعبر عن ثقافات مختلفة في المهرجان الأول للفن والإبداع".

وأشار شومان إلى أنه "نظرًا لضيق الوقت لم يتسع لعرض المزيد من العروض، ونعتذر لهم لعدم متابعة كافة الأعمال  نظرا لانشغال الطلاب في الامتحانات"، لافتًا إلى أن "المهرجان سيقام بشكل سنوي، وستكون الأعمال أكثر تعبيرا عن الواقع الذي نمر به".

وتابع وكيل الأزهر: "حرصت على الحضور في الأيام الثلاثة وتابعت  ما عرضه طلاب من أكثر من 100 جنسية والذين اختتموا المهرجان وذلك يدل على أن المهرجان  عالمي  دون تميز، وقد استمتعنا بما قدم الطلاب من عروض مسرحية ومنها ما مس القضية الفلسطينية، بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعوته بأن  2018 هو عام القدس".

وتفقّد شومان، أركان قطاعات الأزهر المختلفة، المشاركة بمهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، للاطلاع على أنشطة وإبداعات طلاب وطالبات الأزهر.

وقدّم طلاب كليات جامعة الأزهر، مجموعة مشاريع متنوعة لتطوير كليات الجامعة المختلفة، شملت الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل ثابت لتوليد الكهرباء للمباني والمعامل، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء بساحات الجامعة، واستحداث ممرات داخل طرقات الجامعة للمعاقين، بينما قدّم طلاب المعاهد الأزهرية، نماذج متنوعة لبعض الأعمال الفنية من إنتاج الطلاب والمعلمين المبدعين، شملت لوحات فنية وأشغال يدوية ورسوم، تناولت قضايا هامة مثل قضية القدس، وغيرها من القضايا العامة مثل قضية ترشيد استهلاك المياه، وقضايا الأخلاق والآداب العامة.

وأشاد وكيل الأزهر، بما قدمه الطلاب  من مشاريع هندسية متميزة واختراعات تنافس أعمال المحترفين، موجهاً بضرورة دعم الطلاب المبدعين، والاستفادة منهم في تطوير قطاعات الأزهر المختلفة.

وأوضح شومان، أنّ المستوى المتميز الذي قدمه طلاب وطالبات جامعة الأزهر، يظهر الصورة الحقيقة والمتميزة لطلاب الأزهر، والتي رسخها طلاب الأزهر وشيوخه على مر العصور، وهو ما يدحض الصورة النمطية الخاطئة التي يروجها كارهي الأزهر.

ونظم الأزهر هذا المهرجان على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمشاركة طلاب الأزهر المصريين والوافدين من أكثر من 100 دولة، لتقديم عروض فنية ومسرحية ولوحات فنية مختلفة، تمثل مختلف الثقافات المشاركة في المهرجان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» وكيل الأزهر: قضية القدس حية لن تموت
» فيديو.. خالد الجندي: دولة عربية استقبلتني استقبالاً عسكريًا
» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس
» تجديد حبس 10 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة من تجار مخدرات
» «تأشيرتا حج» لكل لاعب بالزمالك حال الفوز بالكأس
» بالفيديو.. النيابة تحقق مع المتهمين بسحل ضحية بولاق
» وكيل «صلاح» متوعدًا «الجبلاية»: صبرنا نفد.. وانتظروا مفاجأة
» سيد قطب من رواد «أبوللو» فى الأدب.. إلى ليمان طرة
» الأهلي يكشف أسباب إقامة مباراة الترجي بالإسكندرية
» تركيا: أي حل عسكري في سوريا غير قانوني
» إسرائيل تترقب ضربة إيرانية كبرى

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت