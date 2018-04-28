سعر الأرز يصل إلى هذا الرقم بعد وقف زراعته

28 أبريل 2018 - 09:57 م

من المرجح أن يؤدي القرار الحكومي بتقليص مساحة زراعة الأرز في مصر بسبب شح المياه، إلى زيادات في أسعاره في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي نأت فيه وزارة التموين بنفسها عن أي زيادات مرتقبة.

وقال أحمد شيحة، رئيس "شعبة المستوردين بالشعبة التجارية"، إنه "على ضوء حالة السوق، فإن سعر كيلو الأرز من الممكن أن يصل إلى 15 جنيهًا، في الوقت الذي تجاوز فيه بالفعل ببعض الأسواق حاجز الـ9 جنيهات".

وأضاف: "ومن ثم يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط الأسواق بالتعاون مع الشرطة والجهات الرقابية، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، وزيادة الطلب على الأرز، في ظل موجة غلاء كبيرة قادمة ستشهدها الأسواق المصرية مع بداية العام المالي الجديد".

وأشار إلى أنه "لم يكن للحكومة بشكل عام الإعلان عن منع زراعة الأزر في هذا التوقيت، وتأجيله لحين حسم المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بخصوص سد النهضة، حتى وإن كان لديها حقائق في كون زراعة الأزر تكلف الدولة مائيًا وماديًا بشكل أكبر، الأمر الذي من الممكن أن يتأتى عن طريق التوعية للفلاحين حول مدى خطوة زراعة الأرز، وطرق مختلفة لتوفير المياه وترشيدها".

ولفت إلى أن "المنع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز بشكل جنوني، مع عدم قدرة وزارة التموين على ضبط السوق، والاتجاه إلى تحرير الأسعار، مع انتهاء التسعير المركزي".

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن "الزيادة المرتقبة علي أسعار الأرز، لا تخص وزارة التموين، التي تعمل على توفير السلع في الأسواق مع قدوم شهر رمضان المبارك، والذي يشهد زيادة في الطلب علي الأرز".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الوزارة لا تستطيع ضبط الأسعار، وهو ليس من ضمن مهامها علي الإطلاق، وهو أمر متروك لحركة البيع والشراء، خاصة أن هناك تحريرًا للأسعار، ومن ثم لا يمكن للوزارة فرض سعر بعينه".

وأشار إلى أن "عصر التسعير المركزي، النابع من وزارة التموين نفسها انتهى، وأصبح من الماضي، ولا يمكن ضبط الأسعار في الأسواق بأي حال من الأحوال، وإنما يعتمد الأمر في تحديد سعر السلعة أو المنتج، على العرض والطلب لهذه السلعة أو هذا المنتج".

ولم ينف وجود علاقة بين منع زراعة الأرز وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على عدم وجود دور لوزارة التموين والتجارة الداخلية حول هذا الأمر.