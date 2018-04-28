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"داخلية غزة" تفجر مفاجأة حول منفذي تفجيرات موكب «الحمد الله»

«حماس»:

مخابرات الضفة وراء الإرهابيين الذين يعبثون بأمن سيناء

عرب وعالم

رئيس حركة حماس
رئيس حركة حماس

وكالات

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حماس

سيناء

مخابرات

الضفة

قالت حركة "حماس" إن مخابرات الضفة الغربية وراء الإرهابيين الذين "يعبثون بأمن غزة وسيناء".

وأضاف خليل الحية، عضو الحركة، أنهم يطالبون بالسلطة الفلسطينية بالاعتذار عن الإجراءات العقابية التى اتخذتها ضد غزة على خلفية محاولة اغتيال الحمد الله.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد قالت في 13 مارس إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجا من محاولة اغتيال في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بيانا قالت فيه "إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة التابعة لحركة "حماس"، إياد البزم، أنه تم التوصل إلى مطلوبين جدد لهم علاقة بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وقال "البزم" يوم الأربعاء 28 مارس في مؤتمر صحفي له، إن العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في غزة أدت للتوصل إلى مطلوبين جدد، مستهجنا عدم تعاون شركتي الوطنية وجوال في الكشف عن معلومات تتعلق بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في العملية، حسب وكالة أنباء "سما".


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