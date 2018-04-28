المسافة من الاستبداد إلى الحريات

28 أبريل 2018 - 10:46 م

القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين ودبلوماسية الزوجتين اللتين لفتتا الأنظار بالضحكات والأحضان واهتمام الإعلام بأناقة السيدة الأولى الشمالية ري سول جو، كل ذلك لا يستطيع إلغاء الفوارق الكبيرة جدا بين شعب يتجرع عذاب تأليه الحاكم المستبد والحياة المغلقة، وبين آخر في الجزء الجنوبي يعيش في ظل الحريات والليبرالية والديمقراطية تقدما اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا عظيما.



يمكن للشمالي أن يأمل الكثير من تلك القمة. يمكنه الحلم بأن يجتاز بدوره الشريط البري العازل بحثا عن الأمن والسلام والمعيشة المرفهة، لكنه سيكون مثل أهل الكهف. يرى الدنيا لأول مرة بعد عقود من العزلة المفروضة عليه، والنوم الإجباري في قبو مغلق بإحكام لا يسمع ولا يرى غير ما يريده الزعيم الأوحد الملهم العزيز، والأخير هو اللقب الذي أطلقه على نفسه، ولا يحلق شعره إلا بقصة قصيرة من كتالوج من عشر قصات شعر للرجال، و18 للنساء .

شعب يرى النور لأول مرة بعد خروجه من قبو مظلم ظل فيه لعقود طويلة سيشعر بالعمى. كوريا الشمالية نموذج واقعي يعيش بيينا لكل دولة سرية ظلامية تكره الحرية وتقوم على الحاكم المستبد والديكتاتورية وإغلاق الأفواه.

في كوريا الشمالية يعيش مئات الآلاف في معسكرات الاعتقال، يواجهون التعذيب المستمر والإعدامات والرمي للكلاب الجائعة.

12 صحيفة رسمية ولا توجد صحافة خاصة أو انترنت، تنشر جميعها وبصيغة واحدة تقريبا الأخبار نفسها عن أنشطة الزعيم، وممنوع تناول المشاكل السياسية والاجتماعية، مع أن الدستور هناك ينص على حرية الصحافة.

الرواتب لا تتجاوز بضعة دولارات شهريا والفقر والجوع ينهشان البلاد بالإضافة إلى سوء البنية التحتية والصحية. لا يعرفون التواريخ التي اعتاد عليها العالم، فلهم تقويمهم الخاص الذي يبدأ من ولادة زعيمهم التاريخي كيم إيل سونغ، أي أنهم الآن في عام 106.

يعتقد الشعب هناك أن ذلك الزعيم الذي كنا نرى صوره في صحفنا قبل عدة عقود في نشرات إعلانية، تعلم المشي على قدميه وعمره ثلاثة أسابيع، وأن نجما جديدا ومض في السماء مع لحظة ولادته.

الأسبوع هناك 6 أيام للعمل واليوم السابع للعمل التطوعي المجاني ولا توجد أيام عطلة. النساء ممنوعات من ركوب الدراجات لأن التنورة يجب أن تغطي الركبتين تماما، وغير مسموح لهن بارتداء البنطلون.

كل ذلك نقلا عن صحيفة البرافدا الروسية التي تقول إن من شروط شراء جهاز تليفزيون أن تسجله لدى السلطات الأمنية وتسمح بمشاهدة ثلاث قنوات فقط، بعد أن تتحكم بضبط موجات التردد حتى لا تتسلل قناة أجنبية.

لا يمكن إغلاق الإذاعة الحكومة حتى في المنزل ومسموح فقط تخفيض صوت الراديو. أما عقوبة الاستماع لمحطات أجنبية فهي الإعدام. في حال نشوب حريق يجب أولا وقبل كل شيء إنقاذ صور الزعيم الكوري الشمالي.

مئات الألوف ماتوا من الجوع في أواسط التسعينيات بينما تنفق الدولة 30% من ميزانيتها على القدرات العسكرية.

الناشطة الشمالية يوني بارك تحدثت في كتاب لها عن المعاناة التي يعانيها الشعب في كوريا الشمالية في ظل حكم عائلة كيم وقالت إن والدتها كانت تحذرها من الهمس لأن الطيور والفئران قد تسمعها، وقد دفعهم الفقر في بعض الأحيان إلى أكل الجراد والحشرات الطائرة.