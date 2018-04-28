كلوب: التعادل مع ستوك سيتي نتيجة محبطة

28 أبريل 2018 - 11:33 م

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إن التعادل السلبي مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) "نتيجة محبطة".



وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أكد كلوب "النتيجة محبطة، لا أعلم، هذه حال كرة القدم".



وأضاف "واجهنا ستوك في اللحظة التي كانوا يعتقدون فيها أن نقطة ستكون كافية، ورغم ذلك اضطروا للعب بطريقة مختلفة، ولكن إن كانوا يظنون أن بإمكانهم الفوز في المباراتين القادمتين فلن يكون بإمكاننا تغيير وجهة نظرهم، لكنكم شاهدتم بنفسكم في المباراة ما الذي يحدث عندما لا تستغل الفرص التي تتاح لك".



وأوضح "دعوني أقول لكم أن أليكساندر آرنولد تعرض لإصابة في قدمه ومن المؤكد أن احتكاك قد حدث هناك، واجه مشكلة في السير والركض في وقت مبكر من المباراة، سجلنا هدفًا من تسلل، وكان واضحًا أننا سيطرنا على المباراة ولم نكن بارعين، لكنه أمر منطقي في الوضع الحالي".



وأشار كلوب "بدأنا الشوط الثاني بأداء متوسط وبعدما قمنا بإجراء تبديلين شعرنا بالانتعاش، وصلنا لمنطقة جزاء المنافس أكثر من مرة لكنهم استبسلوا، ولم نحسن التعامل مع الفرص التي أتيحت لنا".



واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "هناك لمسة يد واضحة على لاعب ستوك سيتي، وفي النهاية لم نتمكن من التسجيل، لذلك لم يكن أفضل يوم في حياتي، لنأخذ الأمر على هذا النحو، دعونا ننتعش ثم نذهب لروما".



وبتعادل اليوم، ارتفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد ستوك سيتي إلى 30 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.









