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مدرب روسيا:

نمتلك الوصفة السحرية لإيقاف خطورة صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم إنه يمتلك الوصفة السحرية لإيقاف خطورة المهاجم المصري محمد صلاح في بطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.
وفي تصريح لصحيفة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أكد تشيرتشيسوف "نحن نمتلك الوصفة السحرية لإيقاف خطورة صلاح مع منتخب بلاده في المونديال، وعلينا أن نعلم أن طريقة لعب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة مختلفة تمامًا عن الألماني يورغن كلوب مع ليفربول الإنجليزي".
وأضاف "أعتقد أنه مع منتخب مصر تكون سرعة تسليم الكرة لصلاح أبطأ بصورة كبيرة مما يتم معه في ليفربول، وهذا ما سنركز عليه".
وأوضح مدرب روسيا "لا يختلف اثنان على أن صلاح هو الزعيم حاليًا وأفضل لاعب في العالم، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم".
ويلعب المنتخبان الروسي والمصري في المجموعة الأولى بالمونديال بجانب منتخبي السعودية وأورغواي.
وستكون مواجهة روسيا لمصر في الجولة الثانية للمجموعة يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل.
ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.
كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

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