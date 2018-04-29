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أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن كارثة التجمع الخامس

محمد صلاح

هذا ما قاله الأزهر الشريف عن محمد صلاح

الرئيس السيسي

لماذا تصمت السلطة عن المصالحة مع «الإخوان»؟

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

سعر الأرز يصل إلى هذا الرقم بعد وقف زراعته

إبراهيم يسري: "مرسي" أراد تصدير الغاز بالسعر العالمي

مساعد وزير الخارجية: «معاشي ما بيكفنيش ميه ونور»

أرشيفية

إلغاء التموين واستبدالها بالأمن الغذائي

الدكتور محمد مختار جمعة

جمعة: الجماعات الدينية أخطر من أعداء الإسلام

الإخوان في قفص الاتهام

100 عام للإسلاميين داخل السجون

الفنانة سماح أنور

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شباب الإخوان (أرشيفية)

شباب الإخوان: الهلباوي عدى التسعين.. ومبادرته مرفوضة

خبير عسكري:

هذا الأمر هو نقطة الضعف الرئيسية بسيناء

الحياة السياسية

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن العدو عندما شعر بأن مصر قادرة على الحرب واستعادة سيناء احترم رغبتها في السلام، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية اليوم تحدث على ضرورة زرع سيناء بالبشر للتنمية.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت: "نقطة الضعف في سيناء هى الفراغ السكاني"، لافتًا إلى أن سيناء ستكون أرض السلام إلى الأبد.
وأوضح "سالم" أن سيناء في حالة حرب، وهذا قد يؤثر على أهالي سيناء، والشعب المصري في الحروب السابقة مر بمثل هذه التجارب، لافتًا إلى أن أهالي سيناء هم في عين كل المصريين، والخير قادم بإذن الله. 

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