» "المسلماني" يكشف معلومة خطيرة عن طائرة يوم القيامة

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن طائرة يوم القيامة تذهب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكثير من جولاته الخارجية، وهذا الطائرة معروفة بأنها قادرة على إدارة حرب نووية، وهذا أثار الكثير من التساؤلات. 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع تحريك أي غواصة أو طائرة امريكية على هذا الكوكب من هذه الطائرة، وتستطيع هذه الطائرة إدارة حرب شاملة من الجو. 
ولفت "المسلماني" إلى أن هذه الطائرة من المحتمل أن تدير الحرب النووية في حال تدمير مراكز القيادة على الأرض، لافتًا إلى أن انطلاق أوامر العمل في طائرة يوم القيامة الروسية والأمريكية يعني أن هذا اليوم سيكون آخر مشهد من الممكن أن يراه البشر. 


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