» حقيقة انتشار الزواحف السامة بالقاهرة الجديدة

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صرح الدكتور لؤي السيد، مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة، بأن محمية الغابة المتحجرة هي أحد محميات التراث الطبيعي لما تحويه لأحجار من ملايين السنين وتقع في التجمع الخامس. 
وأكد "السيد"، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع بفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الأمطار أحدثت بعض الفتحات في السور، وأن الوزارة قامت بعمل رصد كامل لمنطقتي السور الغربي والحد الشمالي لاتصالهما بالكتلة السكنية للتأكد من خروج زواحف أو حيوانات برية من السور. 
وأضاف أن الوزارة قامت بعمل مسح لمدة 3 أيام، ولم يتبين خروج زواحف سامة، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع الإدراة حال ظهور ثعابين أو حيات وهي ستتولى جمعها. 

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