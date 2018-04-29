مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص فى حوادث سير

29 أبريل 2018 - 06:27 ص

لقيت طفلتان مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة و"توك توك" بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزى، بوصول "بسمة رياض" 8 سنوات جثة هامدة بعدما صدمها "توك توك" أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة سمسطا و"ياسمين محمد" 3 أعوام، مقيمة منشأة أبو مليح التابعة لدائرة المركز جثة هامدة بعدما صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام منزلها بالقرية وتم تحرير محضر بالواقعتين.



وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى صرحت بدفن الجثتين وطلبت تحريات المباحث وضبط قائدى السيارة والتوك توك، وأصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص طريق بنى سويف – الفيوم الجديد بعد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، ونقلت سيارات الإسعاف الثلاثة مصابين إلى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق