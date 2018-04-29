صلاح: عندي عيب كبير في طريقة لعبي .. هذه قصته

أحمد عادل شعبان
أكد النجم المصري محمد صلاح - لاعب فريق ليفربول - أن هناك عيب معين في طريقة لعبه يريد تطويره أكثر وأكثر .
وقال "صلاح" في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية : "هناك مشكلة في طريقة لعبي بالرأس .. أريد تطوير هذه النقطة كثيرًا".
وأضاف: "رغم أن اللعب بالرأس ليس من مهامي الرئيسية لكن القصة ليست متعلقة بي لكن بالأداء الجماعي للفريق".
وأردف: "حلمي الأعظم هو التتويج بدوري الأبطال مع ليفربول ، ونحاول أن نحصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لنصعد لدوري الأبطال مرة أخرى ".
وتابع: "سوف نبذل قصارى جهدنا للوصول للحظة التتويج بدري الأبطال التي تعتبر حلمي الشخصي الأعظم كرياضي".
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