سنة مع إيقاف التنفيذ لقاتل عشيق زوجته ببنى سويف

29 أبريل 2018 - 06:57 ص

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين معوض ثروت ووائل الأشلم وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة "رمزى.ش" حلاق بالحبس لمدة عام وألزمته بالمصروفات الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية لقتل "عرفات.ع" عامل بـ12 طعنة بعدما وجده فى مسكن الزوجية مع زوجته ويعاشرها معاشرة الأزواج ومعاقبة زوجته "س.م" بالحبس لمدة عامين. كما ألزمتها بالمصروفات الجنائية بتهمة "الزنا".

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل صاحب محل أداوت صحية داخل منزل أحد جيرانه بحي الأزهري بمدينة بني سويف.

انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بنى سويف إلى محل البلاغ حيث تم العثور على جثة "عرفات.ع"-37 سنة صاحب محل أدوات صحية مصاب بطعن نافذ داخل منزل داخل شقة "رمزي.ف" حلاق.

ودلت التحريات على أن صاحب المنزل ويعمل حلاق فوجئ أثناء قدومه إلى منزلة بارتباك الزوجة وبدخوله إلى غرفة النوم وجد المجني عليه بدون ملابسه فأقدم بآلة حادة وطعنة ليلقي مصرعه في الحال فيما هربت الزوجة من المنزل واستغاثت بالأهالي، تم القبض على القاتل وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.