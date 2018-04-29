صعق طفلة أثناء سلامها على حمادة هلال .. والمطرب ينهار

29 أبريل 2018 - 07:17 ص

سلط الإعلامي وائل الإبراشي الضوء على وفاة الطفلة "سدن محمود" ، 6 سنوات ، صعقا بالكهرباء أثناء صعودها للسلام على المطرب حمادة هلال أثناء إقامته لحفل بأحد المنتجعات الترفيهية بمحافظة السويس .



وقال "الإبراشي" في برنامجه "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" إن ما حدث مع الطفلة المذكورة حلقة جديدة في مسلسل الاستهانة بحياة الناس .



و روى خال الطفلة ما حدث ، مؤكدًا أن الطفلة صعقت بعد وضع قدمها على سلك عاري بالمنتجع ، واستطاعوا إنقاذها سريعا لكن مسؤولة الإسعاف بالمنتجع المذكور أعطتها كوبا من المياه بناء على نصيحة تضليلية من فرد أمن بالمكان أكد أنها كانت مغشيا عليها ، ومن المعروف أن المصاب بصعقة كهرباء لا يجب أن يشرب الماء تمامًا .



وأضاف: "جريت بها حتى مستشفى قريب لكن عضلة القلب توقفت .. وتوفيت الطفلة".



وعلق والدها قائلًا: "ما أحزنني أن الحفلة تم استكمالها بشكل طبيعي وكأن حياة الناس لا تفرق معهم .. وحالة ابنتي ليست الأولى".



ودخل الفنان حمادة هلال في مداخلة مع البرنامج وقال باكيًا : "أوقفت الحفل حين رأيت هرج ومرج .. وأخبرني المنظمون أن هناك فتاة أغشى عليها ، فظلت متوقفا حتى جاء المنظمون وقالوا لي إن الفتاة استفاقت وكل شيء أصبح على ما يرام فاستكملت الحفل ، وفي اليوم التالي عرفت عن طريق الفيس بوك القصة كاملة ومن وقتها لا أستطيع أن أتمالك نفسي وأريد تقديم العزاء لوالدها وأقول له (وبشر الصابرين) وأطلب منه أن يسمح لي بزيارته لتعزيته وزيارة قبر الطفلة".



