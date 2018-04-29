توريد 40 ألف طن قمح ببنى سويف

29 أبريل 2018 - 07:50 ص

احتشدت سيارات نقل محصول القمح أمام شون وصوامع بنى سويف لتوريد الذهب الأصفر حيث تم توريد 40 ألفا و122 طنًا من الأقماح.



وقال جمعة علي عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف إن الشون والصوامع بالمحافظة تسلمت 40 ألفا و122 طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميًا في 15 أبريل الجاري.



وأشار جمعة إلى أنه تم تشكيل لجان لتسلم القمح من الموردين والفلاحين في 30 موقعًا متنوعًا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة وتسلمت اللجان مهام عملها داخل الشون والصوامع بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيهًا لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.



وصرح المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف بأنه تم زراعة 131 ألف فدان بزيادة 21 ألف فدان عن المستهدف بتقاوي القمح المنتقاة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض الفطرية والأصداء.



وتابع: لا يوجد أي مشاكل في توريد محصول القمح عند إنتاجه لدى بنك التنمية وشركات المطاحن وشون الشركة القابضة وأوضح أنه لا توجد أزمة في الوقود أو توفير الميكنة الزراعية ونحاول جاهدين توفير كل ما يحتاجه المزارعين حتى يتسنى لهم توريد محصول القمح دون تحميلهم أي أعباء مادية وأبوابنا مفتوحة أمام أي فرد يشكو من حدوث مشاكل له.