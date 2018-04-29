محمد صبحي: كنت أقابل مذيع الشرق يوميًا وطردته لهذا السبب

29 أبريل 2018 - 08:20 ص

شن الفنان محمد صبحي هجومًا شرسًا على مذيعي القنوات التي تبث من تركيا ، مؤكدًا أن هناك موقف جمعه بالمذيع هشام عبدالله أثناء عمله كممثل في فرقته المسرحية .



وقال "صبحي" في ندوة أقيمت بكلية الإعلام بجامعة السويس بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء : "هشام عبدالله كان يعمل بفرقتي المسرحية .. وفي أحد الأيام رأيته يتناول الخمور والمخدرات داخل المسرح ولهذا طردته فورًا .. وأنا مندهش من انضمامه للقنوات التي تهدف لإسقاط بلاده".

