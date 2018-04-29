» بشرى: تمنيت أن أصفع هذا الفنان على وجهه

29 أبريل 2018 - 08:33 ص

شنت الممثلة بشرى هجومًا شرسا على زميلها أحمد الفيشاوي بسبب تلفظه بلفظ خارج أثناء مهرجان الجونة قبل أشهر .



وقالت "بشرى" في برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري: "لم أستطع مسامحته حتى الآن رغم أنه حاول الاعتذار لي بعدها ".



وأضافت : "أردت أن أقول له نفس الكلمة التي تقولها الأم لابنها i love you but i don't like you، "أنا أحبك ولكن لا تعجبني".



واستدركت : "لا أحب تصرفاته نهائيا .. تمنيت لو كان ابني لأقوم بصفعه على وجهه".



