أديب لإبراهيم منير: هتتصالح معانا؟ طب ودم الإخوان ورابعة؟

29 أبريل 2018 - 09:00 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - من تصريحات نائب مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير حول ترحيب جماعته بأي وساطة لما أسماه "حل الازمة في مصر".



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "مين اللي قالك إننا عايزين نتصالح؟ .. الكلام دة لما بيتردد كتير ببتدي أتوغوغش".



وأضاف أديب ساخرًا: "يا راجل أنت مستعد تحط ايدك في ايد الناس اللي قتلوا إخوانك؟ .. يا راجل عايز تحط ايدك في ايد الناس اللي عملوا الـ(....) ؟ .. انتوا معندكش مباديء؟ .. هتتصالح معانا؟ طب ودم الإخوان؟ .. ورابعة؟ مسعد كدة فجأة تتصالح بدون شروط؟ وتتغاضى عن كل شيء؟ .. هتبيع دة كله وتتصالح معانا؟ ".



وتابع: "الإخوان معندهمش مشكلة يحطوا ايدهم في إيدنا وكتر خير الناس بصراحة .. ناقص بس يجي الإخوان يدونا الأمان .. ويقول احنا هنيجي نحكم بس هنأمنكوا ومش هيحصل حاجة .. انتوا بتبيعوا ازاي كدة؟ معندكوش مباديء خالص؟ .. مستعدين يعملوا أي حاجة".



