أسعار العملات في التعاملات الصباحية

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الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 أبريل.

وسجل الدولار 17.6506جنيه للشراء، و17.7506 جنيه للبيع، اليورو 21.4702 جنيه للشراء، و21.5989 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 24.6544 جنيه للشراء، و24.7973 جنيه للبيع، و100 ين يابانى عند? 16.1591 جنيه للشراء، 16.2551 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، استقر الدينار الكويتى عند 58.6867 للشراء، 59.0604 جنيه للبيع، الريال السعودى 4.7065 جنيه للشراء،4.7332 جنيه للبيع، والدرهم إماراتى? 4.8048 جنيه للشراء، و4.8330 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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