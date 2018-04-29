» تفاصيل كارثية لمصرع طفلة صعقا بالكهرباء

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عرض الإعلامي وائل الإبراشى مقطع فيديو، يرصد لحظة تعرض طفلة للصعق الكهربائي خلال حفل المطرب حمادة هلال بمدينة السويس.

وروي  والد الطفلة "سدن" ضحية الصعق الكهربائي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" تفاصيل الواقعة قائلا " إنهم كانوا في حفل المطرب حمادة هلال وفوجئ أثناء الحفل قيام بعض المتفرجين بحمل طفلته التي توفيت بسبب الصعق الكهربائي.

وأضاف: " الطفلة كانت تحاول الصعود على المسرح للوقوف إلى جانب شقيقها ولكنها صعقت قبل الصعود".

و استكمل حديثه قائلا :" التيار الكهربائي انقطع مرتين خلال حفل المطرب وهو ما أجبره للغناء بدون مكبرات صوت".

شاهد الفيديو..

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