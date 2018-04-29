"القرموطي" يسخر من رئيس هيئة الأرصاد

29 أبريل 2018 - 09:23 ص

ظهر الإعلامي جابر القرموطى على الهواء حاملا شمسية أثناء تقديم برنامجه.

و سخر القرموطي خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، من نصيحة الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، والتي طالب فيها المواطنين بحمل الشمسية أثناء توجههم للعمل خلال اليومين المقبلين.

وكان رئيس هيئة الأرصاد الجوية نصح المواطنين بحمل الشمسية معهم أثناء توجههم للعمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين.

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