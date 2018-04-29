شاهد.. الإبراشي يعرض أغرب جريمة سرقة

29 أبريل 2018 - 09:25 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو، يرصد لحظة سرقة 15 ألف جنيه من مواطن، بعزبة النخل، بعد خروجه من مكتب بريد.

وروى شحاتة إيليا، المجني عليه، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" تفاصيل الواقعة، قائلا: "توجهت لمكتب بريد عزبة النخل، وقمت بصرف مبلغ 15 ألف جنيه، وبعد خروجي من مكتب البريد، وأثناء سيري في الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية يختطفان حقيبة النقود من يدي".

وأضاف: "حررت محضرا بقسم شرطة المرج، بعد العثور على كاميرا في الشارع قامت بتصوير الواقعة".

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