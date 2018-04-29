"اسم وزيرالري" يحرج برلمانيا على الهواء

29 أبريل 2018 - 09:28 ص

هاجم النائب محمد الحسيني، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري قائلا: "وزارة الري تستلم أموالا دون الاستفادة منها في تطهير الترع والمصارف، لدرجة إنها أهملت مخرات السيول ما تسبب في كوارث بيئية.

وأضاف الحسيني خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدي البلد"،مع الإعلامي أحمد موسى: "المشاهد اللى شوفناها من تعامل الموظفين في الدولة مع مياه الأمطار شئىء مخجل، ينفع في عام 2018 موظف النظافة يشيل مياه الأمطار بكوباية ومقشة.

وتابع متسائلا: "فين الأموال التي تهدر من جميع الوزارات دون فائدة، ده وزير الري متخفي ومخرجش وعالج مشاكل غرق القرى والمدن".

وجهته سأل الإعلامي أحمد موسى، ضيفه النائب محمد الحسيني قائلا: "أنت تعرف اسم وزير الري"، فرد النائب: "لا مش هقول علي اسمه".

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