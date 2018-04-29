مسئول بالبيئة: "اللي يشوف تعبان يبلغنا"

29 أبريل 2018 - 09:31 ص

أكد الدكتور لؤي السيد، مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بعمل مسح لمدة 3 أيام لمحمية الغابة المتحجرة، ولم يتبين خروج زواحف سامة، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع الإدراة حال ظهور ثعابين أو حيات وهى ستتولى جمعها.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع بفضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي أن الأمطار أحدثت بعض الفتحات في سور المحمية، والوزارة قامت بعمل رصد كامل لمنطقتي السور الغربي والحد الشمالي لاتصالهما بالكتلة السكنية للتأكد من خروج زواحف أو حيوانات برية من السور.

وتابع أن محمية الغابة المتحجرة هىي إحدى محميات التراث الطبيعي لما تحويه لأحجار من ملايين السنين وتقع في التجمع الخامس، مضيفا: "اللي يشوف تعابين أو أي زواحف سامة يبلغنا".

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