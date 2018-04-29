بالفيديو.. إعلامي: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي"

29 أبريل 2018 - 09:34 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بتنظيم الإخوان، بعد مطالبته بالمصالحة مع جماعة الإخوان، قائلاً: "لا ترحموا شيخوخة كمال الهلباوى فقد اخترق السيادة الوطنية ورجع لحظيرة الإخوان"، حسبما قال.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن كل المصريين الذين ينتمون لجماعة الإخوان لا يحترمون مصريتهم.

وتابع الديهي قائلا: "كل من يطالب بالمصالحة مع الإخوان هو خائن".

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