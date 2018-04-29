توافد رموز الدولة للاحتفال بعيد العمال بحضور "السيسي"

29 أبريل 2018 - 09:35 ص

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

وبدأ عدد من القيادات العمالية والدينية وقيادات الدولة من نواب ورجال أعمال في التوافد إلى مقر حفل عيد العمال المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتيهما.