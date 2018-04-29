تصريح خطير لـ"صناعة الدواء" عن حجم الأدوية منتهية الصلاحية

29 أبريل 2018 - 09:36 ص

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل خسارة على أصحاب الصيدليات، قائلا إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية ضرورة لمنع إعادة تدويرها.

وأضاف "رستم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن" مع عمرو عبد الحميد، بأنهم تفائلوا بالقرار الوزاري المتعلق بسحب الأدوية المنتهية، ولكنه لم ينفذ، موضحًا أن الشركات والموزعين أكدوا أنهم سحبوا الأدوية، ولكن الصيادلة نفوا ذلك.

وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، على أنه لا أحد في مصر يعرف حجم الأدوية منتهي الصلاحية، مطالبًا بعقد اجتماع يضم جميع الأطراف لبحث الأمر.