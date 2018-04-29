وقفة تضامنية أمام «دارالحكمة» للدفاع عن طبيب الزقازيق المحبوس

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تنظم نقابة الأطباء غدًا الاثنين بدار الحكمة مؤتمرا صحفيا ووقفة تضامنية مع طبيب العظام محمد حسن الذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي بمدينة الزقازيق فى محافظة الغربية بتهمة تعطيل العدالة، والتعامل بشكل غير لائق مع النيابة، بعد أن كان مجرد شاهد في إحدى القضايا.

وقالت الدكتورة منى مينا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "غدًا الإثنين مؤتمر صحفي ووقفة تضامنية مع زميلنا د.محمد حسن قبل جلسة محاكمته يوم الأربع بيومين غدًا آخر محطة دعم كبير لزميلنا قبل أن يقف أمام منصة القضاء الكلام حول النقابة  وموقفها سواء سلبى أو إيجابى ده كلام مالوش أي معنى دلوقتي.. اللي له معنى بس إحنا حاليًا نقدر ندعم زميلنا بأيه.. وإلا ها نبقى كلنا (اللي بيحب النقابة واللي بكرهها) بنغرق زميلنا ونتخلى عنه.

وأضافت مينا: "الكلام حول "د.محمد حسن ها يرضى يتصالح ويتنازل ولا ها يطلع جدع ويتشبث بحقه عشان نقف وراه" كلام مالوش معنى خالص.. موقف د.محمد حسن مختلف تمامًا عن موقف د.مؤمن وموقف زملائنا في المطرية  زملائنا كانوا تعرضوا لاعتداء وحشي وإهانة شديدة و كانوا مقدمين بلاغ بالاعتداء اللي حصل لهم والضغوط عليهم كانت للتنازل عن البلاغ ده  د.محمد حسن مش مقدم بلاغ هو متهم لأن هناك بلاغ مقدم ضده  يعني مافيش بلاغات مطلوب منه يتنازل أو لا يتنازل عنها".

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