"صلاح" يحافظ على صدارة قائمة الأفضل في أوروبا

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موقع بولدسكاى

استمر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في صدارة قائمة هدافي بطولات الدوري في كل الدول الأوروبية عقب انتهاء مباريات أمس السبت والتي لم يتمكن خلالها اللاعب من التسجيل في شباك ستوك سيتي.

ورغم فشل محمد صلاح في تسجيل أهداف مع فريقه ليفربول في مباراته أمام ستوك سيتي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلا أنه استمر في صدارة القائمة برصيد 31 هدفا، والتي يفوز المتصدر فيها في نهاية الموسم بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الإسباني، والإيطالي شيرو ايموبيلي نجم لاتسيو الإيطالي المركز الثاني في القائمة برصيد 29 هدفا لكل منهما.

ولم يشارك الثنائي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ، أو كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في مباريات يوم السبت، ليستمرا في نفس موقعهما في القائمة.
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