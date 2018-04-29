مستشفى الشيخ زايد تطرد مريضة في حالة حرجة

29 أبريل 2018 - 09:47 ص

روت سكينة محمد، تفاصيل طردها من مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، قائلة: "إنها كانت تعاني من ألم في البطن، وذهبت مع إحدى قريباتها للمستشفى، ولكنهم تجاهلولها لمدة نصف ساعة.

وأضافت "محمد" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه وائل الإبراشي على قناة "دريم" الفضائية، أنه بعد نصف ساعة نزل طبيب وسألها عما يتعبها فقالت له، فكتب لها على حقن، وطلب منها أن تشتريها، فقالت له قريبتها إنهم ليس لديهم مال لشرائها، فقال لها "وأنا أعملك إية؟"، وبعد تجاذب بالألفاظ مع قريبتها طلب من الأمن أن يطردهما خارج المستشفى فطردوهما.

وتابعت، أنه بعد طردهما من المستشفى جلست أمامها وهي تتألم، فمر شخص ما وسألهما عن قصتهما، فحكت له قريبتها، فأعطاهما مالا واشتريا الحقن، وقام بتصوير الموقف.

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