تهديد بتفجير كوبري القناطر بسبب خيانة " صافيناز"

29 أبريل 2018 - 09:56 ص

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من مجهول ادعى فيه أنه إرهابى وهدد بنسف كوبرى القناطر الخيرية الأثرى بسبب خيانته من قبل الراقصة "صافيناز" .

علي الفور أسرعت أجهزة الحماية المدنية وسيارات المفرقعات لمكان البلاغ وتم تمشيط المنطقة بالكامل ولم يتم العثور على المبلغ أو حتى أى متفجرات أو أجسام غريبة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4151 بسلبية البلاغ وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت أجهزة شرطة النجدة بالقناطرقد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يدعى ارتداء حزام ناسف ، وينوى تفجير كوبرى القناطر بعد أن تأكد من خيانة الراقصة "صافينار" له ، بحسب اليوم السابع.

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وانتقل العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية ، وتم الدفع بوحدات الكشف عن المفرقعات وتفكيك القنابل وغلق منطقة كوبرى وميدان القناطر وتمشيطها بالكامل بحثا عن أى مفرقعات .

ودلت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز القناطر أن الاتصال تم من رقم تليفون مجهول وهدد فيه المبلّغ بتفجير نفسه وكوبرى القناطر بسبب خيانة الراقصة صافينارله، وبمعاودة الاتصال مرة أخرى بالرقم تبين غلقه وجارى تكثيف الجهود للكشف عن صاحب الواقعة ، وكشف هويته.