تعرف على الأطعمة التى تحمى من الإصابة بجلطات الدم

29 أبريل 2018 - 09:59 ص

حدد الموقع الهندى "بولد سكاى" المعنى بالشئون الطبية عددًا من الأطعمة التى تساعد على منع حدوث جلطات الدم وهى في المجمل الأطعمة قليلة الدهون المشبعة والغنية بالألياف.

واعتبر الموقع أن وجبة "الساليسيلات"، هو مجموعة من مركبات تمنع تجلط الدم لذا فإن الأسبرين يقي من تكون الجلطات، لأنه يحتوي ضمن مكوناته على الساليسيلات، والتي تتواجد بدورها في العديد من الأعشاب والتوابل، مثل الفلفل الأحمر الحريف والبابريكا والكركم والزعتر والعرق سوس والزنجبيل والنعنع.

كما أن الفواكه التي تحتوي على الساليسيلات تشمل الأناناس والعنب والتوت البري والبرقوق والبرتقال والزيتون والطماطم والفجل، كما أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 أعدت من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في تنظيم عملية تجلط الدم كما أن الـ"أوميجا-3" تساعد أيضًا في محاربة الاكتئاب والقلق، وتحسن من صحة العين، وتعزز من صحة المخ خصوصًا خلال الحمل، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومن الأطعمة الغنية بأحماض "أوميجا-3" تشمل الأسماك الدهنية خاصة السالمون، وبراعم الملفوف، والسبانخ، وزيت الكانولا، وزيت الذرة، وبذور الكتان، وبذور زهرة عباد الشمس.

وتابعت الموقع الطبى فى عرض الأطعمة التى تقى من أحداث الجلطات، بأن فيتامين e من الفيتامينات التى تحمى الدم من الإصابة بالتجلط فله تأثير إيجابي بخصوص تكون الجلطات في الدم، حيث إنه يعيق عمل الصفائح والخلايا الدموية المسئولة عن التجلط، لذا فهو يعمل كمضاد طبيعي للجلطات الدموية. ويوجد فيتامين "E " بكثرة في العديد من الأطعمة مثل السبانخ واللوز والبروكلي والكيوي والطماطم والمانغو والبطاكا الحلوة والأفوكادو وزيت النخيل .