بث مباشر.. "السيسى" يشهد احتفالية عيد العمال

29 أبريل 2018 - 10:05 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات الاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات عمالية وقيادات الدولة من البرلمان ورجال الأعمال.



ووصل منذ قليل الرئيس "السيسي"، إلى مقر الاحتفالية، ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

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