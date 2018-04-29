نافعة: "ربنا يستر"

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قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه بالأمس في الندوة التثقيفية بالقوات المسلحة، أنه ينتمى للمدرسة "الساداتية".

وأضاف في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "هذه المدرسة سلمت مفاتيح العالم العربي لإسرائيل وأوصلت المنطقة إلى ما هى عليه الآن".

وتابع: "عن أي سلام يتحدث والمنطقة مدمرة وتتجه نحو حرب إقليمية، هل يمهد لتبرير تحالفه مع إسرائيل ضد إيران أم لمبادرة جديدة على طريقة السادات؟.

واختتم تدوينته بقوله: "ربنا يستر".

وقد تفاعل رواد توتير حول تدوينة نافعة، حيث قال، قاسم علي: "الحمد لله بدأت تتضح لك الرؤية.. لكنك مساهم فيما وصلنا إليه، عليك أن تطلب العفو من الشعب المصري لعله يغفر لك قبل فوات الأوان".

فيما رد "نافعة" بقوله: "لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بطريقة التفكير هذه.. اقرأ يا رجل قبل أن تفتي وتنصب نفسك ممثلاً للشعب".

وقد تفاعلت هبة السيد على تدوينته بقولها: "أي مفاتيح عالم عربي اللي السادات سلمها لإسرائيل؟ ممكن توضح والا هي تهم والسلام؟ معلش بقى المفروض كل دولة في العالم العربي تخلي بالها من مفتاحها".

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