كارثة جديدة ستضرب مصر قريبًا

29 أبريل 2018 - 10:27 ص

كشف المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، عن أن البلاد ستتعرض لما سماه بالكارثة، في الأيام المقبلة، حيث إن جميع المدن المصرية أنشئت على ماسورة واحدة فقط، عكس كل دول العالم التى تستخدم ماسورتين لصرف المياه، الأولى وحدها للمجارى والصرف الصحى، والثانية للأمطار فقط، وذلك بحجة أن مصر لم تشهد أمطارًا غزيرة.

وأضاف صبور، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة، أن هذه الماسورة مليئة بالمجارى طول السنة، وبالتالى إذا وجدت أمطار سيدخل جزء بسيط منها فى هذه الماسورة والباقى يظل فى الشوارع.

واستطرد صبور، تصميم البلاعات أعلى الرصيف كارثة، كذلك محطة الكهرباء كارثة أخرى لأنه لا يوجد حماية لها من مياه الأمطار، موضحا أن هناك أخطاء كثيرة فى تصميم الشوارع أدت إلى هذه المشكلة.

وكشف صبور عن كارثة لم تظهر بعد، وهى أن كمية مياه الأمطار المتراكمة ستؤثر بشكل كبير على سطح الأرض، وما تحتها من طبقات الأسفلت، وشبكات المواسير المختلفة.