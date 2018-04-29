"الدعارة" وراء سجن مدير أكبر صحيفة إصلاحية بإيران

29 أبريل 2018 - 10:33 ص

حكمت محكمة إيرانية بسجن مهدي رحمانيان رئيس تحرير صحيفة "شرق"، الإيرانية، وهى الصحيفة الأهم والأكثر تعبيرًا عن التيار الإصلاحي في إيران.

وأكد الصحيفة أن قرار سجن رئيس تحريرها، جاء بسبب نشرها لتقرير عن الدعارة في مدينة مشهد شرقي البلاد، وأكبر المدن الدينية "المقدسة" بالنسبة للإيرانيين بعد مدينة قُم، وفيها ضريح الإمام الرضا، ثامن الأئمة، عند الشيعة الاثني عشرية.

وأوضحت الصحيفة عبر حسابها على "إنستجرام"، أن المحكمة أمرت بسحب التقرير ومعاقبة الصحفي المسئول عنه، وهو ما رفضته الصحيفة، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضافت الصحيفة بأن رحمانيان لم يتمكن من دفع الكفالة وعليه تم سجنه.