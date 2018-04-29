» كارثة في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"

29 أبريل 2018 - 10:36 ص

استنكر رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، موقف اتحاد الكرة "الجبلاية" تجاة الأزمة الإعلانية مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو محمد صلاح له حقوق فلازم احترامها، منطق صهين وأجل وأن شاء الله ينسي غلط، ولو الحق مع اللاعب يبقي كارثة ! معقولة أهم سبب للدعاية لمصر فى الوقت الراهن تتصرف معاه كده!؟ وايه تأثير ده على لعبه؟ وإزاي اتحاد الكرة يسيب الموضوع يوصل لكده؟! ولو الحق مش مع اللاعب لازم الرد".

وعلق نشطاء على التغريدة قائلين: "في ناس في اتحاد الكورة عنيها فارغة وبيقولوا يعنى صلاح اللى مرتبه 90،000 باوند في الأسبوع هيركز على اللقمة اللي أخدناها في حتة إعلان. أقسم بالله هو ده تفكيرهم بالظبط".

وقال ناشط: "علشان صلاح الحلقة الأضعف في موضوع الإعلانات ده وطبعًا كل مصر عارفة مين اللي مدور شبكة we ".