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خبير: إعلام الإسلام السياسي ملىء بالأخطاء المهنية

الحياة السياسية

ياسر عبد العزيز
ياسر عبد العزيز

حنان حمدتو

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انتقد دكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، تناول وسائل الإعلام التابعة لجماعات الإسلام السياسي لإشاعة وفاة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ما ساعد من ترويجها بشكل واسع، مشيرًا إلى أن الدول التى تساند هذه الوسائل منقطعة عن كل القيم والمعايير التى يكرسها الإسلام.

وأضاف عبد العزيز خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "إعلام الإسلام السياسي"، أن تناول المنابر  الإعلامية التابعة لجماعات الإسلام السياسي لأى خبر تتداخل فيه الأمور فدائما ما تتعرض لأخطاء مهنية حددتها  الأكاديميات، ونهت عنها الأديان في سباق محموم على الدناءة.

وتابع الخبير الإعلامى قائلاً: "التثبت مطلب شرعي، يجب أن يمتثل له كل مسلم أي أن يتم نقل الأخبار والأحاديث دون التثبت بما هو كاذب أو يحض على عدم التبين والتدقيق وترديد الشائعات، فقد ظهر المشير حفتر سليمًا بغير اعتلال ظاهر يوم الخميس الماضى، مكذبًا الشائعات عن موته أو مرضه الخطير الذى يمنعه من مزاولة مهامه، بعدما امتلأ الأثير، وضجت مواقع التواصل الإجتماعى، واكتظت صفحات الصحف التابعة لجماعات «الإسلام السياسى»، بالأنباء عن هلاكه".

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