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مصر القوية: استكمال التحقيقات مع أبو الفتوح اليوم

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مصر القوية

تحقيقات

عبد المنعم أبوالفتوح

أعلن حزب مصر القوية على حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة عن استكمال التحقيقات اليوم مع رئيس حزب مصر القوية  الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح".

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي القيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطه وآخرين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة .

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بعد أن أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح .


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