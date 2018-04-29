تعرف على التونسي الذي يصنع خبز "ماكرون"

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وكالات

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كشف محمود المسدي الخباز التونسي الجنسية عن سر تميزه في صناعة الخبز والذي جعله يفوز بعقد لتزويد الرئاسة الفرنسية بالخبز لمدة عام، لافتا إلى أن طريقة العجن هىي السر وراء تفوقه على الكثير من الخبازين.

وأوضح، المسدي، ، أن "الكثيرين يتسرعون في العجن"، وفقا لـ"بي بي سي".

والمسدي هو أحدث فائز بمسابقة أحسن خبز "باغيت" في باريس.

وسيزور المسدي قصر الأليزيه لأول مرة الجمعة، ثم يشرع في توصيل طلبات الخبز.

وهو رابع خباز من شمال أفريقيا يفوز بالعقد في الستة أعوام الماضية.

ويرى المسدي في هذا الأمر مجرد صدفة أو لأن أغلب المخابز التقليدية في منطقة باريس أصحابها من المغرب العربي.

ويأمل أن يلتقي صدفة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زياراته للقصر الرئاسي.

وقال "أتمنى أن ألتقي الرئيس ماكرون، وربما التقطت معه صورة".

ويستيقظ محمود باكرا ليتأكد من تخمر العجين لأن عملية التخمر بالغة الأهمية في جودة الخبز، ويرى أن "الكثيرين لا يتركون العجين مدة كافية للتخمر".

ويضيف: "ينبغي أن يأخذ العجين الوقت الكافي للتخمر طبيعيا، فأستيقظ باكرا جدا، أو أتركه لليوم التالي".

وسيحصل الشاب، البالغ من العمر 27 عاما، على جائزة نقدية قدرها 5 آلاف جنيه استرليني من عمدة باريس، آن هيدالغو، في مايو، خلال مهرجان الخبز.

وعبر محمود عن سعادته الكبيرة بالفوز، قائلا: إنها سعادة لا توصف أن تكون الأفضل، خاصة أنني أصغر فائز بالجائزة سنا".

وجاء في صحيفة لوباريزيان أن لجنة من 15 شخصا، بمن فيهم الفائز بجائزة العام الماضي، سامي بوعتور، تذوقوا 138 باغيت خلال أربع ساعات لتحديد الفائز.

وقال إنه حضر لهذه المسابقة عاما كاملا وجهوده لم تذهب سدى.


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