تعرف على استعدادات متاجر بريطانيا لشهر رمضان

29 أبريل 2018 - 10:53 ص

تناولت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية مقال لـ"هارييت شيروود" تحت عنوان "ترفيه، وملابس وأحمر شفاه حلال. المتاجر تستعد لعائدات تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني من اقتصاد رمضان"، يكشف عن دراسة جديدة تضم سلاسل المتاجر المتواجدة في بريطانيا تجذب المسلمين في شهر رمضان بحملات ترويجية وسلع خاصة ما أدى إلى ارتفاع في الإنفاق على الطعام والهدايا أثناء شهر الصوم.

وأضافت الصحيفة أن قيمة اقتصاد رمضان في بريطانيا تقدر بـ200 مليون جنيه إسترليني، مع تخصيص سلاسل المتاجر الكبرى مثل سينزبري وتسكو وأزدا وموريسون منتجات خاصة وأطعمة وعروض خاصة على الأطعمة التي يقبل عليها الصائمون في المناطق التي يوجد فيها تركيز عددي للمسلمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن متجر موريسون يبيع رزمانة لشهر رمضان ومواقيت الإفطار والإمساك كما أن بعض شركات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مثل ماك وبودي شوب وشركات الحلوى مثل شوكولاتة غوديفا التى أنتجت عبوات خاصة، على غرار عبوات عيد الميلاد، مخصصة كهدايا لعيد الفطر.

ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة أوغلفي نور لدراسات أبحاث السوق، فإنه على الرغم من ذلك، فإن المسلمين في بريطانيا يريدون من المتاجر أن تولي المزيد من الاهتمام بهم في شهر رمضان، وخلصت الدراسة إلى أن "المسلمين يشعرون أن رمضان والعيد يتم تجاهلهما، حيث يرون أن بريطانيا تهتم بفخر بأعياد دينية وثقافية أخرى مثل رأس السنة الصينية وعيد ديوالي. يقولون إنه آن الأوان للاهتمام برمضان".