داعية: ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا

إيمان هاني
أفتى الداعية الإسلامي حذيفة المسير، بأن ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا، ولكنه حرام، قائلاً: "ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين".
وأضاف المسير خلال حواره لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع عبر فضائية "ال تي سي": "ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا حرام لكن ليس زنا، وكل حرام ليس زنا".
وتابع: "الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع "جوجل".
واستكمل الداعية حديثه: "الروبوت صوفيًا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر".
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