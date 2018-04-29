داعية: ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا

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الداعية الإسلامي حذيفة المسير
الداعية الإسلامي حذيفة المسير

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أفتى  الداعية الإسلامي حذيفة المسير، بأن ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا، ولكنه حرام، قائلاً: "ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين".

وأضاف  المسير خلال حواره لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع عبر فضائية "ال تي سي": "ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا حرام لكن ليس زنا، وكل حرام ليس زنا".

وتابع: "الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع "جوجل".

واستكمل الداعية حديثه: "الروبوت صوفيًا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر".

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