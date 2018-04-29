"تمرد" بين نجوم الزمالك

29 أبريل 2018 - 10:57 ص

يحاول خالد جلال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، احتواء غضب اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الفترة الماضية، وأبرزهم أحمد داوودا وأحمد رفعت ومحمد أشرف «روقا» وأحمد توفيق ومحمد الشامي ومحمد مجدي.

وقال مصدر داخل الفريق، «اللاعبون يشعرون بالغضب من "جلال" بسبب فشله فى السيطرة على بعض نجوم الفريق الكبار، ووجود حالة من الظلم فى اختيار التشكيلة واستمرار لاعبين فى الملعب دون مستواهم كونه لا يمنحهم فرصة الظهور لإثبات جدارتهم بارتداء قميص الزمالك، وفقا لما نشر بـ "الوطن".