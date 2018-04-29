جائزة قطرية بمليون ريال لشاعر مصري

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بئر العبد

جائزة كتارا

شاعر الرسول

مليون ريال

سيناوي

في مفاجأة كبرى ، فاز شاعر مصري من محافظة شمال سيناء ، بأرفع جائزة أدبية في دولة قطر ، والمعروفة باسم جائزة "كتارا" في المسابقة الخاصة بأفضل قصائد الشعر العربي في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ، جائزة شاعر الرسول ، وهي الجائزة التي يتقدم لها مئات الشعراء سنويا من مختلف أنحاء العالم ، وفاز بها هذا العام المواطن المصري السيناوي محمد إسماعيل عبد الله ، وهو من مدينة "بئر العبد" التي شهدت المذبحة الإجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المصلين في صلاة الجمعة .

الشاب الموهوب ، ابن سيناء ، محمد إسماعيل ، هو خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وذكرت مصادر أسرته في تصريحات خاصة بالمصريون أنه حصل على موافقة سيادية رفيعة للسفر والمشاركة في المسابقة القطرية ، وأن الجهات المعنية أكدت أنها لا تعترض على مشاركته وأن مصر لا تخلط الخلاف السياسي مع قطر بتلك الأمور الإنسانية أو الثقافية .

فوز المتسابق المصري بأرفع جائزة قطرية يأتي في ظل خلاف سياسي حاد ومعلن بين القاهرة والدوحة ، حيث تتهم القاهرة قطر بأنها تحتضن وتدعم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ، كما أن نجاح المتسابق "السيناوي" في الفوز ، يأتي وسط ظروف المعاناة التي يعيشها أهالي سيناء في أجواء المعركة التي تخوضها القوات المسلحة ضد خلايا الإرهاب المنتشرة هناك ، وهو ما يضاعف من قيمة النجاح الذي حققه هذا الشاب الموهوب وتحديه لكل الصعاب .

جدير بالذكر أن الجائزة الأولى التي فاز بها الشاب المصري السيناوي تبلغ مليون ريال قطري ، وهو ما يقارب أربعة ملايين جنيه مصري .



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