صدمة جديدة لجهاز الأهلي

29 أبريل 2018 - 11:10 ص

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، صدمة من خالد محمود طبيب الفريق، بعدما أكد غياب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق عن لقاء الأسيوطي غدًا الاثنين على ستاد الجيش بالسلام، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد الطبيب أن اللاعب غير جاهز للمشاركة في هذا اللقاء، ومن الممكن أن تمتد فترة غيابه لموقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا المقرر الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة بتروجت بالدوري.