"السيسي" يطالب النواب بإصدار هذا القانون

محمد الخرو
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه بأن يصدر مجلس النواب قانون العمال الجديد بهدف صون وحماية حقوق العمال.
وطالب الرئيس السيسى العمال الاهتمام بالانتخابات النقابية المقبلة، قائلا: "من فضلكم اهتموا بالأمور اللى زى كده.. واهتموا تولى عليكم من يصلح وده اذا كنتم عايزين نطلع قدام فى كل مجال اختاروا كويس، واختاروا اللى عنده منطق سليم وإنصاف وامانة".
وبدأت منذ قليل احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورموز النقابات العمالية وقيادات الدولة من رجال الدين والأعمال.
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