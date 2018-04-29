  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
مشاري راشد

بالفيديو..الألباني وصف ضرر الإخوان أكبر من اليهود

صورة ارشيفية

بالصور.. انقلاب أتوبيس من أعلى محور صفط اللبن

الشرق

العاملون بالشرق يهددون بنشر تسريب صوتي لأيمن نور

السيسي

"السيسى" للعمال: "هتتعبوا معايا أكتر"

حسام البدري

صدمة جديدة لجهاز الأهلي

الداعية الإسلامي حذيفة المسير

داعية: ممارسة الجنس مع الروبوت صوفيا ليس زنا

صورة الخبر

مصر تحصد ثمار سياسة "التقشف"

الشاعر المصري

جائزة قطرية بمليون ريال لشاعر مصري

عناصر داعش

حماس : مخابرات الضفة تجند تكفيرين في سيناء

السيسي العلمين الجديدة افتتاح وزير الإسكان

بث مباشر.. "السيسى" يشهد احتفالية عيد العمال

"السيسى" للعمال: "هتتعبوا معايا أكتر"

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير الداخلية لـ"الرئيس": "نعاهدكم الولاء"

#

شعبولا : عاوزين السيسي رئيسا مدي الحياة

#

القليوبية تستعد للاحتفال بفوز السيسى بولاية ثانية

#

حملة السيسى: لدينا 915 ألف توكيل شعبى

سوريا

روسيا

تركيا

مصر

عمرو الشوبكى

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالجهود التي بذلها عمال مصر خلال الفترة الماضية لافتًا إلى أن التاريخ لن يبخسهم حقوقهم على هذا المجهود البارز خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال: "محدش يقدر ميخودش باله من اللى حفر قناة السويس فى سنة وعمل محطات الكهرباء فى سنتين وعمل الطرق اللى لسه شغالين فيها فى الأربع سنوات".

وأضاف: "الشغل الكثير اللى حصل بيأكد حاجة واحدة اللى فى مكانى ميقدرش يعمل حاجة من غيركم، أنتم عمال وعاملات مصر تقومون بهذا الدور وبقولكم هتتعبوا معايا أكتر".

وتابع: "دور على اللى عنده منطق وموضوعية وإنصاف ولأنه لما ينصفك هينصف مصر، وفى الانتخابات من فضلكم وده مش أمر بسيط وده صوتكم، وفى الانتخابات النقابية وفى كل انتخابات اوعوا تستهيونى بالموضوع ده وبعدين تقولوا إحنا ظلمنا أنفسنا فى الانتخابات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من سوريا
» شاهد.. كيف يتم خداعك عبر مونتاج المشاهير؟
» ثورة الشعر "الأكرت" في مصر
» السيسى: العمال تحملوا الإجراءات الاقتصادية الصعبة
» كارثة في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"
» شقيقة نجلاء فتحى تثير جدلا على "فيس بوك"
» بالفيديو.. أطباء تجاهلوا مريضا بالعمليات لمشاهدة مباراة "صلاح"
» قواعد جديدة لدخول المواقع الإباحية
» تعرفي علي سر جمال الروسيات
» تفاصيل كارثية لمصرع طفلة صعقا بالكهرباء
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 9 %
لا - 84 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1102

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت