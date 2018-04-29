"السيسى" للعمال: "هتتعبوا معايا أكتر"

29 أبريل 2018 - 11:22 ص

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالجهود التي بذلها عمال مصر خلال الفترة الماضية لافتًا إلى أن التاريخ لن يبخسهم حقوقهم على هذا المجهود البارز خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال: "محدش يقدر ميخودش باله من اللى حفر قناة السويس فى سنة وعمل محطات الكهرباء فى سنتين وعمل الطرق اللى لسه شغالين فيها فى الأربع سنوات".

وأضاف: "الشغل الكثير اللى حصل بيأكد حاجة واحدة اللى فى مكانى ميقدرش يعمل حاجة من غيركم، أنتم عمال وعاملات مصر تقومون بهذا الدور وبقولكم هتتعبوا معايا أكتر".

وتابع: "دور على اللى عنده منطق وموضوعية وإنصاف ولأنه لما ينصفك هينصف مصر، وفى الانتخابات من فضلكم وده مش أمر بسيط وده صوتكم، وفى الانتخابات النقابية وفى كل انتخابات اوعوا تستهيونى بالموضوع ده وبعدين تقولوا إحنا ظلمنا أنفسنا فى الانتخابات".